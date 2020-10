Ozil fica fora da Premier League e acusa Arsenal de falta de lealdade

Mesut Ozil não foi inscrito pelo Arsenal na Premier League. Em resposta, nas redes sociais, acusou o clube inglês de falta de lealdade.

"Estou muito desapontado por não ter sido inscrito na Premier League. Quando renovei em 2018, jurei lealdade e fidelidade ao clube que amo, o Arsenal, e entristece-me que isso não tenha sido reciprocado. Descubro agora que a lealdade é difícil de encontrar hoje em dia", escreveu o médio internacional alemão, de 32 anos.

Ozil salienta que tentou manter-se "confiante, semana a semana, de que talvez houvesse hipótese de voltar em breve à equipa".

"Por isso guardei silêncio até agora. Antes da pandemia da Covid-19, estava muito feliz com a evolução da equipa sob o comando do novo treinador, Mikel Arteta. Estávamos num momento positivo e exibia-me a muito bom nível. Mas depois as coisas mudaram, novamente, e nunca mais me foi permitido jogar futebol pelo Arsenal", lamentou.

A terminar, Ozil garante que Londres continua a ser a sua casa e que "esta dura decisão não alterará em nada" a sua mentalidade.

"Vou continuar a lutar pela minha oportunidade e não deixarei a minha oitava temporada no clube terminar assim. (...) Continuarei a treinar o melhor que posso e, sempre que possível, usarei a minha voz contra a desumanidade e a injustiça", declarou o médio.