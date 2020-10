Lotação reduzida no Grande Prémio de Fórmula 1 não preocupa Turismo do Algarve

O presidente do Turismo do Algarve mostra-se pouco preocupado com a redução do número de espectadores para o Grande Prémio de Fórmula 1, dado que o impacto vai muito para além do público.

Em entrevista à Renascença, João Fernandes dá o exemplo dos milhares de elementos associados às várias equipas e à prova, que deixarão a sua pegada económica em Portimão e na região.

"Só nas equipas de Fórmula 1, nas 11 equipas, estamos já a contabilizar cerce de 3.300 pessoas que estão no território, com alto poder aquisitivo, com estadia prolongada. Além de inúmeros jornalistas, como elementos da organização que vêm de outros países", exemplifica o presidente do Turismo do Algarve.