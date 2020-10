Lance Stroll em Portimão depois de recuperar de Covid-19

"Como não me sentia bem, fiz o teste [à Covid-19] no domingo [11 de outubro] ao fim da tarde. O resultado foi positivo, por isso fiquei em casa, em isolamento durante 10 dias. Felizmente, os meus sintomas foram ligeiros. Fui testado, de novo, esta semana, na segunda-feira, e o resultado foi negativo. Sinto-me muito bem, ansioso por voltar ao contacto com a equipa por correr em Portugal", escreveu o canadiano.

Stroll é 9.º classificado no Mundial de Pilotos e o melhor resultado que alcançou foi o 3.º lugar no Grande Prémio de Itália. A Fórmula 1 regressa a Portugal 24 anos depois e terá pela primeira vez um prova no Algarve. Esta sexta-feira começam as sessões de treinos livres. A qualificação é no sábado e a corrida no domingo.