Taarabt de regresso aos convocados do Benfica

Jorge Jesus convocou Taarabt e Cervi para o jogo do Benfica, na Polónia, com o Lech Poznan. O guarda-redes Svilar, recuperado de Covid-19, e Ferro também são novidades na lista de 24 convocados onde André Almeida, por lesão, é o grande ausente.

Taarabt recuperou da lesão muscular num adutor sofrida no jogo da 1.ª jornada do campeonato, frente ao Famalicão, e está de volta, um mês depois.

Em comparação com a lista de jogadores que o treinador do Benfica chamou para o jogo com o Rio Ave, entram Svilar, Ferro, Taarabt e Cervi; sai André Almeida, que se lesionou com gravidade no joelho direito e vai estar afastado da competição nos próximos seis meses.