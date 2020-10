Lech Poznan com coragem para defrontar "uma das melhores equipas da Europa"

O treinador do Lech Poznan, Dariusz Zuraw, considera que, esta quinta-feira, vai defrontar "uma das melhores equipas da Europa". Assim se refere ao Benfica, clube que "podia estar na Liga dos Campeões e é o favorito do grupo na Liga Europa", diz.

Apesar do respeito demonstrado em relação à equipa de Jorge Jesus, Dariusz Zuraw sublinhou, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, que o Lech Poznan vai encarar o jogo com coragem: "Não temos medo, queremos fazer um bom jogo e começar bem a Liga Europa".

O guarda-redes Filip Bednarek, que acompanhou o treinador polaco na conferência de imprensa, apontou, por outro lado, o ataque do Benfica como o aspeto de maior perigo. “Se jogamos com uma equipa como o Benfica, é claro que o ataque é a maior arma”.

Sobre os jogadores encarnados, o guarda-redes de 28 anos diz conhecer bem “Seferovic, de um Euro sub-19, e o Everton [Ribeiro] da seleção brasileira”.

O jogo Lech Poznan-Benfica, da primeira jornada da Liga Europa, está marcado para esta quinta-feira, às 17h55, no Estádio Cidade de Poznan. O jogo tem relato, em direto, na Renascença.