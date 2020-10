Jorge Jesus. “Queremos chegar ao fim da Liga Europa”

O treinador do Benfica confirma que os encarnados estão na Liga Europa para vencer.

“Nós queremos chegar ao fim da Liga Europa e estar em Gdansk [na Polónia]”, referiu Jorge Jesus.

Em conferência de imprensa, o técnico dos encarnados confirma que quer ser uma das duas apuradas” nesta primeira fase.

A equipa da Luz quer começar com uma vitória contra o Lech Poznan. “Aceito o favoritismo neste jogo, mas temos que em campo demonstrar que somos melhores”.

Jesus elogia Pedro Tiba, médio português titular do adversário desta quinta-feira e admite que os polacos podem criar alguns problemas. “O adversário tem uma ideia de jogo muito interessante”, acrescenta.

Face à grave lesão de André Almeida ("Pode não parecer muito virtuoso, mas tem muita qualidade tática. É hoje um jogador muito melhor do que era quando eu saí do clube"), o treinador confirma a titularidade de Gilberto.

As outras alterações que o Benfica possa fazer no onze “não têm a ver com fadiga”.

Quem também falou foi Gabriel. O médio brasileiro tem jogado a 6: "Sinto-me confortável, já tinha jogado assim. Foi só uma adaptação às ideias do mister e tento fazer o meu melhor para ajudar a equipa".

O Lech Poznam – Benfica para a Liga Europa está marcado para esta quinta-feira, às 17h55.