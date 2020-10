Adversário do Benfica na Liga Europa com três casos de Covid-19

Veja também:

O Standard de Liège, adversário do Benfica na Liga Europa, anunciou, esta quarta-feira, a existência de três casos de Covid-19 no plantel.

Além dos três jogadores, Moussa Sissako, Nicolas Raskin e Michel-Ange Balikwisha, também testou positivo o treinador de guarda-redes, na véspera da receção ao Rangers, da Escócia.

"Os quatro foram de imediato colocados em quarentena e, como tal, não participarão no jogo de quinta-feira com o Rangers, e no de domingo contra o Saint-Trond VV", informa o clube belga.

Outros dois jogadores, que testaram negativo mas coabitam com um dos positivos, foram também afastados do grupo. Assim se manterão até realizarem um segundo teste ao novo coronavírus.

O Standard de Liège recebe o Rangers na quinta-feira, a contar para a primeira jornada do grupo D da Liga Europa. O primeiro jogo com o Benfica está marcado para 29 de outubro, no Estádio da Luz.

Na quinta-feira, às 17h55, o Benfica defronta o Lech Poznan, na Polónia.