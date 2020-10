Vai poder ler a poesia da Nobel da Literatura de 2020 em português

Até ao final deste ano, já vai poder ler em português a poesia da escritora norte-americana Louise Glück que venceu este ano o Prémio Nobel da Literatura. A obra poética vai ser publicada pela Relógio D’Água que, em comunicado esta terça-feira, anuncia as edições.



As traduções estarão a cargo de nomes da poesia. O livro The Wild Iris com que Glück venceu o Prémio Pulitzer em 1993 vai ser traduzido por Ana Luísa Amaral – a poetisa que venceu, em 2020 o Prémio Literário Guerra Junqueiro. Entre os outros principais livros da Nobel será ainda traduzido Averno, uma obra finalista do National Book Award, com uma tradução assinada por Inês Dias.

Em comunicado, a Relógio d’Água informa ainda que o livro Faithful and Virtuous Night, vencedor do National Book Award, vai ser traduzido pela poetisa e tradutora Margarida Vale de Gato; e A Village Life, será traduzido por Frederico Pedreira. Todas as edições serão bilingues.

A editora que no seu catálogo tem também outros poetas já vencedores do Prémio Nobel da Literatura como W.B. Yeats, T. S. Eliot, Wislawa Szymborska, Seamus Heaney, Tomas Tranströmer ou Juan Ramón Jiménez indica ainda que durante o próximo ano irão editar a restante obra poética de Louise Glück.