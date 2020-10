Relógio d'Água edita poesia da Nobel da Literatura Louise Glück em Portugal

A obra poética da norte-americana Louise Glück, distinguida este ano com o Prémio Nobel da Literatura, vai ser publicada pela Relógio D'Água, anunciou a editora esta terça-feira.

"Até final deste ano, sairão alguns dos seus principais livros", designadamente, "The Wild Iris", numa tradução de Ana Luísa Amaral, "Averno", numa tradução de Inês Dias, "Faithful and Virtuous Night", com tradução de Margarida Vale de Gato, e "A Village Life", numa tradução por Frederico Pedreira, anunciou a Relógio D'Água, que promete editar "a sua restante obra poética" ao longo de 2021.

Todas as edições vão ser bilingues, segundo a editora.

Inédita até aqui em Portugal, a escritora nasceu em 1943 em Nova Iorque e fez a estreia literária em 1968, ainda na casa dos 20 anos, com "Firstborn", o primeiro de 12 livros de poesia, aos quais se juntaram alguns ensaios.

De Louise Glück existe um poema traduzido para português, "O Poder de Circe", incluído na coletânea "Rosa do Mundo - 2001 Poemas para o futuro", editado pela Assírio & Alvim (2001).

A Nobel da Literatura deste ano foi considerada pela Academia Sueca "uma das mais relevantes poetas da literatura norte-americana contemporânea", que recorre a mitos e figuras clássicas para escrever sobre a infância, a família e a morte.

O júri sueco realçou a capacidade de Louise Glück de "universalizar a existência individual".