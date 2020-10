Morreu a escritora Helena Marques, aos 85 anos. A notícia é avançada pela Editora Leya e Dom Quixote. A autora de livros como "O Último Cais", com que venceu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores ou "Ilhas Contadas", tinha origens da Ilha da Madeira.

Ao longo da sua vida, durante 36 anos, Helena Marques foi também jornalista, tendo começado a carreira no jornal "Diário de Notícias do Funchal" e terminou no "Diário de Notícias", em Lisboa onde foi diretora adjunta.

Helena Marques publicou o seu primeiro livro "O Último Cais", em 1992, obra muito aclamada que recebeu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Revista Ler/Círculo de Leitores, o Prémio Máxima de Revelação, o Prémio Procópio de Literatura e o Prémio Bordallo de Literatura da Casa da Imprensa.

"O Bazar Alemão", publicado em 2010, é o seu mais recente livro e, em 2013, foi-lhe atribuído o Prémio Gazeta de Mérito.



A sua obra literária está traduzida em várias línguas (alemão, italiano, castelhano, grego, romeno e búlgaro).