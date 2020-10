Mercado de livros está a recuperar na Europa

A venda de livros em Portugal recupera agora algum fôlego depois da quebra abrupta devido à pandemia da Covid-19. Os dados são divulgados pela GfK, que analisou as vendas, nos primeiros nove meses do ano, em oito países da Europa e Brasil.



O estudo desta empresa especializada em estudos de mercado tem por base as vendas de livros em lojas físicas em países como Bélgica (Flandres / Valónia), Brasil, França, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Suíça.

Segundo os dados apurados, França foi o país onde a pandemia gerou um recorde na queda de venda de livros, mas, explica a GfK em comunicado, o mercado “está agora em significativa recuperação”.

No mesmo comunicado pode ler-se que “Espanha, Suíça, Bélgica (Valónia) e Portugal registaram aumentos durante as primeiras semanas de 2020, no entanto, durante as restrições provocadas pela Covid-19, as vendas colapsaram em mais de metade dos países, sendo que alguns não foram capazes de recuperar de imediato, mesmo na fase pós-confinamento, como é o caso da Valónia (-1.0%) e Portugal (-15.8%)”.

Quanto à Suíça, “as receitas aumentaram consideravelmente nos últimos meses e as perdas globais chegam agora apenas a 2.9%”. Já em Espanha e Itália, dois dos países europeus mais afetados pelos efeitos da pandemia, registaram-se “perdas nos primeiros nove meses”, mas que “diminuíram para 11.0% e 3.8%, respetivamente, após terem sido mobilizados esforços no verão para se recuperar o terreno perdido”.

Exceção para os efeitos nocivos da pandemia no mercado livreiro foi verificada na Holanda e Bélgica, onde “passaram pelo período de confinamento relativamente ilesos e, no final de setembro, chegaram mesmo a registar aumentos”, explica a GfK.

Fora da Europa, o estudo hoje divulgado explica que o Brasil “é atualmente o único país não-europeu na análise com uma descida de 37,6% provocada pelo confinamento e um atual aumento de 9,0%, com quedas globais de 6,1%.”

Os mais vendidos

É um thriller, “O Enigma do Quarto 622” do escritor suíço Joël Dicker, o livro mais procurado na Europa atualmente. Segundo a Gfk o livro que está publicado em Portugal pela Alfaguara, está entre o primeiro livro mais vendido em França e Espanha, o segundo em Itália e Valónia e em terceiro em Portugal, desde o fim do confinamento.

Muito procurados são também autores best-sellers como Lucinda Riley com “As sete irmãs”, Stephenie Meyer com “Sol da Meia-Noite” da Asa; Elena Ferrante com “A Vida Mentirosa dos Adultos da Relógio de Água e Suzanne Collins com “A Balada dos Pássaros e das Serpentes” publicada em Portugal pela Presença.

Além da ficção, são muitos os outros títulos de não-ficção entre os mais populares, como por exemplo, “Sapiens: A Brief History of Humankind”, de Yuval Noah Harari, e “Humankind: A Hopeful History”, de Rutger Bregman, bem como livros de culinária como “The Keto Cure” de Pascale Naessen, entre outros.