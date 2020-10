Sporting empresta Misic ao Dínamo de Zagreb

O Dínamo de Zagreb anunciou a contratação de Josip Misic, por empréstimo de uma temporada do Sporting. O clube croata reserva uma opção de compra no fim do período de cedência.

O médio internacional croata de 25 anos chegou ao Sporting em 2017, depois de ter impressionado no Rijeka. Misic ficou sem colocação depois do fecho do mercado de transferências e regressa à Croácia, um dos mercados ainda abertos.

Misic fez apenas nove jogos pela equipa principal do Sporting antes de ser cedido em janeiro de 2019 ao PAOK, uma cedência de uma temporada e meia.