🔴 Em direto. Papa celebra encontro internacional de oração pela paz

O Papa Francisco recebe participa esta terça-feira num encontro inter-religioso de oração pela Paz, que terá lugar em Roma, promovido pela Comunidade de Santo Egídio.

O tema do encontro deste ano é “Ninguém se salva sozinho” e conta com a presença de representantes das principais comunidades religiosas do mundo.

Os encontros inter-religiosos de oração pela paz costumam realizar-se em Assis, uma tradição iniciada por João Paulo II, mas este ano devido à pandemia o local escolhido foi Roma e haverá menos participantes.

Estará presente o Patriarca Bartolomeu de Constantinopla, primeiro entre iguais dos patriarcas da Igreja Ortodoxa e que tem sido um firme parceiro de Francisco no diálogo inter-religioso. Estarão também líderes religiosos budistas e muçulmanos, para além de outras religiões orientais.