Celebrações litúrgicas retomadas em Montalegre

Veja também:

As celebrações litúrgicas vão ser retomadas em Montalegre, anunciou esta terça-feira a Câmara Municipal.

Em comunicado, a autarquia revela que "em estreita colaboração com o Arciprestado e o senhor Bispo da diocese de Vila Real, serão retomadas as cerimónias de culto". No entanto "ficam para ulterior decisão o anúncio dos procedimentos a ter nos dias de Finados e de Todos os Santos".

Missas, feiras e serviços públicos tinham sido suspensos a 2 de outubro devido a um surto de Covid-19.

Para além do retomar das celebrações comunitárias a autarquia anuncia também o "regresso à normalidade do horário de funcionamento da restauração".

Também as feiras de Montalegre e Salto voltam a ser realizadas.

Apesar desta decisões que demonstram alguma abertura; a Câmara Municipal de Montalegre lembra que a luta contra a pandemia "não avaba aqui", e volta a lembrar os comportamentos que todos devem adoptar: "usar máscara, evitar concentrações ou ajuntamentos e observar com rigor as demais medidas adstritas ao estado de calamidade em vigor e explanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS)".