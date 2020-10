Sérgio Conceição: "Em Portugal o Manchester City seria quase imbatível"

Sérgio Conceição está ciente das dificuldades que defrontar o Manchester City representa, pelo poderio financeiro, individual e coletivo da equipa de Pep Guardiola.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo da primeira jornada da fase de grupos Liga dos Campeões, o treinador do FC Porto salientou que o patamar competitivo em que o City está, também pelo que o rodeia, é superior ao da equipa portuguesa.

"Os testes semanais do City são diferentes dos nossos. Se calhar, em Portugal, o City é uma equipa quase imbatível, aqui [Inglaterra] estão todas as equipas da Liga inglesa a querer bater o City semanalmente. Isso diz muito do patamar competitivo", referiu.



História e palmarés vs. muito dinheiro

Contudo, Sérgio Conceição lembrou que o FC Porto está "habituado a este tipo de grau competitivo", pela história e palmarés, algo em que se superioriza ao Manchester City:

"O FC Porto tem uma história vasta. O City, em termos de poderio financeiro, é muito maior, mas em termos de palmarés fica muito aquém do FC Porto."

Também por isso, Sérgio garantiu que o Porto é "muito competitivo independentemente do nome do adversário". Mesmo que esse adversário tenha "grande poderio financeiro, grandes individualidades e um treinador com experiência e qualidade que fazem com que seja um embate muito difícil".

Pep gosta muito de fazer experiências

A grande dificuldade que o Sérgio encontra, além do grande valor individual, é a frequência com que o City muda a estrutura base:

"Mesmo mudando unidades e algumas dinâmicas, conhecemos bem o City e qual é a sua dinâmica padrão. Não podemos ficar descobertos nem nos pés nem na cabeça. Temos de ficar confortáveis no jogo. Por vezes, vamos ter de pressionar alto, outras defender no nosso meio-campo defensivo explorando espaço, outras vamos ter de impedir o adversário de jogar como gosta e aproveitar as fragilidades."



De qualquer forma, o Porto quer os três pontos, num jogo que "vai ser importante no objetivo de passar à fase seguinte" da Champions.