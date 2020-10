Pep Guardiola recorda derrota no Estádio do Dragão. "Sei o quão difícil vai ser"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, recorda a derrota contra o FC Porto, na temporada 2014/15, ao serviço do Bayern de Munique, para abordar a dificuldade que a sua equipa terá em bater os portistas, no duelo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"São uma equipa vencedora, têm a mentalidade de vencer todos os jogos. Uma equipa com um físico muito forte, com a experiência do Pepe e o Marega na frente. Vai ser um jogo difícil, pelo espírito deles, a cultura do Porto e do seu treinador. Sempre é difícil quando jogamos contra o Porto. Perdi lá 3-1 contra o Lopetegui, sei da dificuldade desde o momento do sorteio, mas é um bom desafio", disse, em conferência de imprensa.

Questionado sobre o trabalho de Sérgio Conceição no FC Porto nas últimas três épocas, Pep Guardiola admite que não conhece ao detalhe, mas elogia e respeita o histórico do clube.

"Não estou lá, por isso não sei ao certo. Ele conhece o clube, jogou lá e foi um grande jogador. Vê-se a forma como estão vivos, como falam com o árbitro, como estão os jogadores no banco, a ganhar bolas paradas e nas transições. O Porto é um clube histórico e é por isso que temos muito respeito por eles. Vamos concentrar no nosso jogo e fazer o que temos feito", aponta.

Pep Guardiola procura a conquista da Liga dos Campeões, um objetivo há muito ambicionado pelo Manchester City.

"É incrível jogar nesta competição. É o primeiro jogo, vamos um de cada vez, mas estamos muito distantes para pensar nesses grandes objetivos, primeiro temos de vencer os jogos. Vamos ver depois como a equipa cresce", explica.