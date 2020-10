Liga dos Campeões. FC Porto viaja com 26 jogadores para Manchester

O FC Porto embarcou, esta segunda-feira, para Manchester, onde vai defrontar o City na Liga dos Campeões, com 26 jogadores integrados na comitiva.

Sérgio Conceição não fez poupanças na convocatória e leva praticamente o plantel todo até Inglaterra. De fora ficam Mbaye e Marcano, a recuperar das respetivas lesões, Carraça, que não foi inscrito na Champions, e os jovens Francisco Meixedo e Rodrigo Valente. A equipa deverá chegar às 12h00 a Manchester.

Às 17h45, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do Manchester City-FC Porto. Depois, às 18h30, o FC Porto realizam o habitual treino de adaptação ao relvado do City of Manchester Stadium

O Manchester City-FC Porto joga-se na quarta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Os convocados:

Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos;

Defesas: Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Wilson Manafá, Mbemba, Nanu, Malang Sarr;

Médios: Loum, Matheus Uribe, Grujic, Romário Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira,

Avançados: Luis Díaz, Taremi, Nakajima, Marega, Tecatito Corona, João Mário, Felipe Anderson, Evanilson e Toni Martínez.