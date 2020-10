FC Porto não dá gosto especial à estreia de Rúben Dias na Liga dos Campeões pelo Manchester City

Rúben Dias, defesa-central do Manchester City, não vê o FC Porto como um adversário especial para a sua estreia na liga milionária pelo clube inglês. Em conferência de imprensa, o internacional português admite que vai passar a informação que sabe aos seus colegas de equipa.

"É mais um jogo, mais um adversário que queremos vencer, nada mais do que isso. Devo ser a pessoa que os conhece melhor, vou tentar ajudar o melhor que possa e espeor que seja informação útil para a forma como abordaremos o jogo", afirmou.

O defesa-central identifica os pontos fortes do FC Porto, uma equipa que considera difícil de bater.

"Não há rivalidade entre o FC Porto e o Rúben Dias. O Porto é uma equipa forte, sabe muito bem o que tem de fazer em campo, são muito bons na bola parada e nas transições. Todos têm consciência que é um jogo difícil e temos de estar muito fortes para vencer", antevê.

Rúben Dias vai estrear-se na Liga dos Campeões pelo Manchester City e explica que os "citizens" podem aspirar a vencer a competição pela primeira vez na sua história.

"Estou muito feliz de ter oportunidade de jogar esta competição, foi uma das razões que vim. Da forma de jogar para ganhar nesta competição. O City está num grupo de equipas de topo que podem vencer, mas todos os anos começamos do zero, é um novo novo e vamos tentar ser melhores", diz.

Depois de ter trocado o Benfica pelo Manchester City, Rúben Dias assume diferenças no futebol português e inglês, mas não na pressão de vencer todos os jogos.

"Sempre tive pressão, quando cheguei à equipa principal do Benfica, quando fui à seleção e agora. Faz parte do futebol, gosto da pressão. No Benfica também jogamos para ganhar, aqui a ideia é a mesma. É um contexto diferente, mas foi isso que vim em busca", termina.

Depois de ter sido intitulado por Pep Guardiola como um líder nato, Rúben Dias não aponta à braçadeira de capitão: "Vejo-me a trabalhar todos os dias, como fiz até hoje. Tudo o que aconteça, será de forma natural".

O jogo no Etihad Stadium está marcado para quarta-feira, às 20h00, com relato nae acompanhamento ao minuto em