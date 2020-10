OE 2021. PCP diz que ameaças e chantagens “não comovem” nem influenciam voto

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, afirmou esta terça-feira que ameaças de crises políticas ou de chantagens “não comovem” o partido nem influenciam o sentido de voto dos comunistas em relação ao próximo Orçamento do Estado.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, antes de uma nova reunião do partido com o primeiro-ministro, João Oliveira classificou a resposta que o Governo deu até agora às propostas comunistas como “parcial e limitada” e reiterou que o sentido de voto do partido será definido apenas em função de “uma avaliação global” da resposta do documento aos problemas do país.

“Ameaçar com crises políticas, chantagear ou pressionar na base de argumentos que já ouvimos há uns anos a propósito do PEC 4, a nós não comove nem influencia na tomada de decisão”, assegurou.

Questionado se entende como chantagem as declarações do primeiro-ministro que, em entrevista à TVI, voltou a defender que o Orçamento só chumbará se o Bloco de Esquerda e PCP juntarem os seus votos às bancadas da direita, João Oliveira respondeu que são “palavras que não servem para nada” na resposta aos problemas do país.

“Depois daquelas palavras do primeiro-ministro, não há um desempregado que passe a ter subsídio de desemprego, não há um pensionista que passe a ter o aumento de que precisa, não há um serviço público que passe a ter mais trabalhadores”, apontou.