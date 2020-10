Audições urgentes pedidas pelo PS sobre StayAway Covid por escrito ou só em dezembro

O Parlamento aprovou esta terça-feira a audição de entidades e personalidades sobre a obrigatoriedade da aplicação Stayaway Covid, proposta pelo PS, “com caráter de urgência”, por escrito ou em dezembro, após o debate do Orçamento do Estado.

A comissão de Assuntos Constitucionais aprovou hoje por maioria, com a abstenção dos comunistas, uma série de audições sobre a aplicação de rastreio, que o PCP considerou “dispensáveis” e o PSD apelidou de inúteis.

Depois da polémica lançada pelo executivo, de querer tornar obrigatória a aplicação, fazendo uma proposta de lei nesse sentido, e que já foi “desagendada”, no Parlamento, António Filipe, do PCP, afirmou que as audições “são dispensáveis”, dado que todos as entidades ou personalidades se “pronunciaram à saciedade” nos últimos dias.

“Já sabemos o que todos pensamos sobre o assunto”, disse.

Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, também disse que não iria opor-se à iniciativa do PS, mas alertou que a ideia “já foi mais do que discutida” e que os bloquistas não têm dúvidas de que a proposta “é inconstitucional”.