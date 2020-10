Estratégia de Combate à Corrupção não vai abranger enriquecimento ilícito

A ministra da Justiça afirmou esta terça-feira que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção é um documento "em aberto", mas excluiu a introdução da questão do enriquecimento ilícito no programa, pois a matéria foi já duas vezes chumbada pelo Tribunal Constitucional.

"Como sabem, o Tribunal Constitucional pronunciou-se duas vezes contra a constitucionalidade do enriquecimento ilícito e o Governo não vai insistir", justificou.

Francisca Van Dunem falava aos jornalistas, em Lisboa, no final da cerimónia solene que assinalou o 75.º aniversário da Polícia Judiciária (PJ), evento que teve a presença do Presidente da República, do primeiro-ministro e do diretor nacional da PJ, entre outros altos representantes do Estado e das instituições.

Confrontado com a dotação do Orçamento do Estado (OE) para a PJ, a ministra referiu que houve uma "grande preocupação" do seu ministério em dotar a PJ, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público de verbas que lhe permitam atingir "o grande objetivo de política que é o combate à corrupção".