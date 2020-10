Embaixador João Ribeiro de Almeida nomeado presidente do Instituto Camões

O embaixador de Portugal na Argentina, João Ribeiro de Almeida, foi nomeado para a presidência do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, sucedendo a Luís Faro Ramos, anunciou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Num comunicado enviado à Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros apontou que João Ribeiro de Almeida irá iniciar funções no próximo dia 01 de novembro.

Nascido em 1962, João Ribeiro de Almeida ingressou na carreira diplomática em 1990, tendo, desde então, desempenhado funções de chefe do gabinete do ministro de Estado e dos Negócios Estrageiros durante o XVII Governo Constitucional, e de embaixador de Portugal na Colômbia e na Argentina.

O até agora embaixador de Portugal na Argentina substitui assim, no início do próximo mês, Luís Faro Ramos, que termina o seu mandato à frente do Camões em 31 de outubro, de acordo com um despacho de exoneração publicado na segunda-feira em Diário da República.

O despacho é assinado pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Faro Ramos ocupava o cargo desde final de 2017.

Na cerimónia pública de apresentação da Rede de Ensino Português no Estrangeiro há três semanas, Augusto Santos Silva referiu-se expressamente ao final do mandato de Faro Ramos, anunciando que o seu substituto será um homem, por respeito à quota de género no conselho diretivo do Camões, que é “favorável” às mulheres, segundo o ministro.

O Camões é um instituto público, tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem por missão propor e executar a política de cooperação portuguesa e a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro.