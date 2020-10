Covid-19. Primeira descida de casos ativos desde agosto, mas mais 1.876 infetados e 15 mortos

Veja também:

Portugal registou a primeira descida de casos ativos desde 15 de agosto. Há neste momento 39.625 casos ativos, depois de nas últimas 24 horas terem-se registado 1.932 recuperados. De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas, registaram-se também mais 15 mortos e 1.876 novos infetados, dos quais 58,9% no Norte.

Quanto às vítimas mortais, seis foram em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte, duas no Centro e outras duas no Alentejo. Já no que toca à distribuição etária, uma das vítimas mortais tinha entre 60 e 69 anos, quatro entre 70 e 79 anos e 10 mais de 80 anos.

Desde o início da pandemia, já foram confirmados 103.736 casos positivos da doença, dos quais 2.213 morreram e 61.898 recuperaram.

Nas últimas 24 horas, a DGS registou ainda mais 63 internamentos, estando agora um total de 1.237 pessoas internadas em unidades hospitalares, das quais 176 em cuidados intensivos (mais 11 do que ontem).

As autoridades de saúde têm 56.126 pessoas em vigilância, mais 701 do que na segunda-feira.