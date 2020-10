Covid-19. DGS deixa mais de 16 mil casos fora da contabilização por concelho

"A informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho”, lê-se na nota metodológica do boletim.

De acordo com o mesmo documento, apenas 84% do total de diagnósticos confirmados no país surgem discriminados na tabela com dados referentes aos casos por município.

Paços de Ferreira com maior aumento no Norte





O boletim diário da DGS revela que Lisboa (+781), Sintra (+653), Paços de Ferreira (+565) e Porto (+564) são os municípios com maior aumento de infeções, nos últimos sete dias.



Lisboa ultrapassa os oito mil infetados e Paços de Ferreira supera a barreira dos mil casos. Do total de concelhos, cerca de 77% registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19, nos últimos sete dias.

O município de Alter do Chão, no distrito de Portalegre, junta-se à lista da DGS, com seis casos de infeção pelo novo coronavírus.

Há, neste momento, 291 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19, o que representa 95% do total. Apenas 17 concelhos permanecem livres de Covid-19, em Portugal - seis na região autónoma dos açores, oito no Alentejo e três no Centro.

Porto de Mós e Faro registam um decréscimo no número de casos confirmados.

Casos de Covid-19 por concelho