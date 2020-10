'Ciberbullying' cresceu durante a pandemia e é prioridade do programa Escola Segura

Os ministros da Educação e da Administração Interna realçaram esta terça-feira o papel das forças segurança no combate ao ‘ciberbullying’, que “cresceu durante os tempos de pandemia e é hoje uma prioridade de ação do programa Escola Segura”.

Os ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assistiram hoje a uma sessão que assinalou o Dia Mundial de Combate ao Bullying na Escola, nas instalações da Escola Secundária do Entroncamento (distrito de Santarém), onde alunos do 7.º e do 10.º ano apresentaram o projeto que têm em curso, no âmbito do Erasmus +, com escolas da Roménia, Grécia, Polónia e Turquia.

“Quisemos estar aqui a dizer que a violência não é aceitável nas nossas escolas e que a Escola Segura, um dos parceiros do nosso sistema educativo, é também um companheiro para lutarmos todos os dias contra a violência e contra o bullying”, afirmou Tiago Brandão Rodrigues, no final de uma sessão em que entregou o certificado de participação no projeto “Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência”, ao qual aderiram 52 agrupamentos de escolas de todo o país.