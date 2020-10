Câmara de Gaia quer centros de saúde a funcionar até às 23h00

Veja também:

O presidente da câmara de Vila Nova de Gaia pediu à Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) o alargamento do horário dos centros de saúde até às onze da noite.

Em declarações à Renascença, Eduardo Vítor Rodrigues defendeu esta segunda-feira que, "mais do que alargar os horários, numa primeira fase é necessário ter consultas presenciais e, naturalmente, alargar o horário para evitar esta afluência excessiva às urgências".

Para o autarca de Gaia, a atual situação está a criar dois problemas: "um de saturação, que é evidente, e um problema de ajuntamento".

Eduardo Vítor Rodrigues sublinha que esta será uma situação "naturalmente transitória, mas adequada ao momento", para garantir "uma resposta de proximidade" através do reforço de horários nos Centros de Saúde e nas Unidades de Saúde Familiar (USF) "que estão substacialmente distantes do hospital".

“Precisamos de ter menos gente nos hospitais”, sublinhou o autarca que também revelou estar a analisar com o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) a reabertura do “Hospital Positivo Covid-19” na hospedaria do Parque Biológico.



Em causa está uma estrutura que esteve ativa no primeiro pico da pandemia do novo coronavírus para receber doentes assintomáticos que não têm retaguarda ou condições em casa ou nas instituições onde habitam, mas já podem ter alta hospitalar.

Ao CHVNG/E caberá prestar o apoio médico.

O espaço tem 18 quartos, alguns deles duplos, o que permite alojar pessoas do mesmo agregado familiar.

Eduardo Vítor Rodrigues avançou que a reabertura for decidida, o Parque Biológico de Gaia manter-se-á aberto para visitantes, mas com “todos os circuitos definidos e todas as divisórias consideradas necessárias para manter a segurança”.