Barcelos vai ter calculadora da pegada ecológica em 2021

O município de Barcelos vai dispor, no próximo ano, de uma calculadora da pegada ecológica, que permitirá a cada cidadão do concelho medir o seu impacto ambiental, foi anunciado esta terça-feira.

A calculadora será disponibilizada ao abrigo do projeto “Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses”, que resulta de uma parceria estratégica entre a ZERO – Associação Sistema Terrestre Saudável, a Global Footprint Network e a Universidade de Aveiro.

A este projeto já aderiram 18 municípios portugueses.

A pegada ecológica mede-se pelo consumo de cada habitante.

Em relação a Barcelos, foram hoje apresentados os resultados, referentes a 2018, do cálculo da pegada ecológica (3,25 hectares globais por pessoa) e do cálculo da biocapacidade funcional (0,63 hectares globais por pessoa).

“Isto significa que cada residente em Barcelos precisa de muitos mais recursos do que aqueles que são produzidos no seu território municipal e no país”, referiu Sara Moreno Pires, da Universidade de Aveiro.

Mesmo assim, sublinhou, a Pegada Ecológica de Barcelos é “muito inferior” à média nacional, o que significa “que cada cidadão do concelho se comporta muito melhor” do que a média do cidadão português.

Em 2018, os maiores contribuintes para a pegada ecológica de Barcelos foram a alimentação (27 por cento) e os transportes (17 por cento).

Para o presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, esta é uma “ferramenta importante” para a sensibilização dos cidadãos e para a definição de políticas mais amigas do ambiente.