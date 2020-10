"Bárbara" faz estragos no Parlamento

O temporal que se tem registado em Lisboa, entre segundae esta terça feira, causou danos na Assembleia da República: danos no estuque e também a queda de uma parte considerável do teto junto à sala do Governo



O corredor que dá acesso à sala do Governo está vedado devido à queda parcial do teto naquela zona do andar nobre do Parlamento, zona do edifício onde se situa também a Sala das Sessões.