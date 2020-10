Aumento de casos no Norte. "Cercas sanitárias não resolvem nada, conferências da DGS só baralham”

Veja também:

O presidente da Área Metropolitana do Porto rejeita a possibilidade de serem adotadas cercas sanitárias para travar os contágios por Covid-19 na região, depois de ter sido revelado que, nos últimos sete dias, foram registados 12.931 novos casos de Covid-19 no distrito do Porto.

Desses, Vila Nova de Gaia, o município onde Eduardo Vítor Rodrigues é autarca, concentra 2.421 pessoas infetadas na última semana. Já nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim atualizado pela DGS esta terça-feira, 59% dos novos casos positivos de infeção foi registado no Norte.

“Sem desvalorizar a dimensão do número”, o responsável argumenta, em declarações à Renascença, que, “se quisermos ver os números baixar, temos de parar os testes e não é isso que queremos”.

Por isso, “há que reconhecer, também, que este aumento do número de casos decorre de uma política muito mais proativa de testagem que está a acontecer na região”, argumenta o presidente da Câmara de Gaia.

Analisando o contexto global do Grande Porto, diz acreditar que “não existe nenhum sítio na Área Metropolitana do Porto que esteja de tal maneira afetado que justifique isolar para evitar uma grande contaminação territorial… uma cerca sanitária não resolveria absolutamente nada”.

Conferências da DGS? “Mais valia sensibilizar”

Eduardo Vítor Rodrigues sustenta que “o problema não está tanto no território, mas sim no comportamento das pessoas”, por isso defende “um reforço de ações de sensibilização que, por exemplo, pudessem substituir as já fastidiosas conferências de imprensa da DGS que nada acrescentam, só baralham, e não contribuem em nada para olharmos para o assunto de forma pedagógica”.

Neste ponto particular, Eduardo Vítor Rodrigues pensa, “sobretudo, na população mais jovem: os municípios onde ocorre o maior aumento de casos são, tendencialmente, municípios mais jovens e não será por acaso que são do Norte, que é a zona mais jovem do país”.

“Falo daquela faixa etária que não teve Queima das Fitas, que não teve receção ao caloiro nem festivais de verão e que acredita que isto é mais uma gripe difícil.