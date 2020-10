Uma quarentena nas montanhas ao som dos “The Doors”

Leia também:

“Strange days have found us”. Título tão atual para uma música escrita há umas décadas. Aplica-se bem áquilo que possivelmente todos sentimos naquele período inicial de quarentena. Tempos estranhos estes...

Assim de repente, ceifam-nos as pernas sem qualquer pré-aviso.

Uma gripe? A sério? Mas alguém há um ano, se tivesse de nomear uma doença capaz de colocar o planeta em pausa, escolheria a gripe? Com o nosso atual nível de conhecimento científico seria pouco provável.

O certo é que de repente tudo aquilo que dávamos como garantido, deixou de o ser, o que não pode deixar de pôr em causa a nossa forma de encarar o mundo e a vida em geral. Se existe algum ponto positivo nisto tudo, penso que seja o facto de nos obrigar a parar e pensar. Coisa que nos compelem a fazer cada vez menos.



Por aqui na Suíça a quarentena não foi muito diferente do que nos outros países, se bem que ainda somos dos poucos países na Europa mais ao sul que tem fronteiras físicas, daí que fechar fisicamente as fronteiras foi relativamente pacifico. No entanto, não deixámos de sentir bastante o isolamento. Este é um pais onde as pequenas cidades e vilas estão dispersas e naturalmente separadas por montanhas e vales o que acabou por jogar a nosso favor, tornando a propagação do vírus num período de confinamento relativamente difícil.