Biden e Trump com microfones desligados no último frente a frente antes das eleições

20 out, 2020 - 09:53 • Sofia Freitas Moreira com agências

Os microfones de Donald Trump e Joe Biden vão estar desligados durante parte do próximo debate para as presidenciais norte-americanas, marcado para quinta-feira. O objetivo da decisão tomada pela Comissão de Debates Presidenciais (CDP), na segunda-feira, é evitar interrupções enquanto os candidatos respondem a perguntas. O segundo debate, à semelhança dos moldes adotados no primeiro, no mês passado, terá a duração de 90 minutos. A discussão será moderada pela jornalista da CNN, Kristen Welker, e estará dividida em segmentos de 15 minutos. Em cada um dos segmentos, sobre os variados tópicos selecionados, cada candidato tem dois minutos para responder a uma questão ou comentar o assunto, sem interrupções, antes de debaterem abertamente. Durante estes dois minutos iniciais, o microfone do outro candidato vai estar silenciado. A CDP disse, em nota, que nenhuma das equipas dos candidatos está completamente satisfeita com as medidas anunciadas. "Estamos confiantes de que essas ações alcançam o equilíbrio certo e que são do interesse do povo americano, para quem estes debates são feitos”.

Recorde os principais momentos do primeiro debate. "Trump e Biden no primeiro frente a frente: o essencial do caótico debate"

Trump fala em “injustiça” Questionado pelos jornalistas sobre a mudança, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ia participar, mas que achava “muito injusto que tenham mudado os tópicos e que tenhamos, outra vez, um moderador que é totalmente tendencioso”. O diretor de comunicação da campanha de Trump, Tim Murtaugh, acusou a Comissão de favorecer o democrata Joe Biden, afirmando que esta está a "tentar conseguir vantagem para o seu candidato favorito". Bill Stepien, gestor da campanha republicana, escreveu mesmo uma carta à CDP, que partilhou no Twitter, onde considera “totalmente inaceitável que alguém tenha esse poder” e que “a decisão de prosseguir com esta mudança equivale a entregar ainda mais controlo editorial à comissão do debate”.

A campanha de Biden respondeu à medida mais tarde. O porta-voz democrata, T. J. Ducklo, disse que Stepien enviou a carta “porque Donald Trump tem medo de enfrentar mais perguntas sobre a sua desastrosa resposta à Covid-19”.