​Acácio da Silva empurra João Almeida para vitória no Giro

O último português a vestir a camisola rosa do Giro d’Italia, Acácio da Silva, acredita que há uma hipótese de João Almeida vencer a prova.



Acácio da Silva falou a Bola Branca sobre o desempenho de João Almeida na Volta a Itália. O ex-ciclista foi um dos portugueses mais bem-sucedidos de sempre na modalidade e acredita que a nova estrela do ciclismo nacional pode vencer a prova.

"Quem ganhou a Volta a França, o esloveno [Tadej Pogacar], ganhou aos 22 anos” diz o ex-ciclista, rematando “por que não o João, aos 22 anos, ganhar o Giro? Penso que já nasceu outro campeão e chama-se João Almeida”.

Silva conquistou ao todo cinco etapas do Giro e três do Tour de France e vestiu as camisolas rosa e amarela em 1989.

Acácio da Silva defende que João Almeida está numa “boa equipa, que lhe pode dar a mão” e que isso, aliado à sua vontade, faz com que seja preciso “começar a acreditar em rosa em Milão [última etapa]”. O ex-ciclista explica que o atleta português “está-se a defender muito bem no contrarrelógio e nas subidas” e que os rivais “não estão melhor do que ele”.