Eutanásia: não se escondam do povo

Os portugueses sentem a vida (a sua e a dos outros) virada do avesso. Sobram incertezas e há défice de esperança. Mas a grande bandeira de alguns parlamentares dá pelo nome de eutanásia.

Não importa se a prioridade é combater a pandemia , evitar a pobreza, amparar a economia e, sobretudo, proteger a saúde dos grupos vulneráveis – com os mais velhos à cabeça. Será tudo muito respeitável, mas a eutanásia, pelos vistos, não pode esperar.

O país tem outras prioridades. Mas há agendas que falam mais alto. Têm uma obediência diferente e submetem-lhe o calendário do país.

No meio de uma pandemia como nunca vivemos nem desejamos voltar a viver, aí está o regresso da eutanásia aos trabalhos parlamentares.

Não gosto de imagens catastrofistas, mas a analogia com o Titanic é óbvia. O barco corre o risco de afundar, mas a orquestra, indiferente, continua a tocar.

Os músicos do Titanic tinham uma atenuante: tocavam para suavizar a amargura. Os deputados em luta pela eutanásia têm uma agravante: aprovam uma lei que vai amargurar os que mais precisavam de ser suavizados.

Quem neste momento já se sente particularmente vulnerável, ou mesmo descartável, é convidado, por esta lei, a repensar a sua vida. Pior: a equacionar a sua morte.

O contexto que vivemos é especialmente adverso para os mais velhos e para os mais débeis. Não há circunstancia pior do que esta, para acenar aos mais aflitos com a possibilidade de morrerem - de vez e mais depressa - com o contributo legislativo que nos chega de São Bento.

Só o zelo cego por uma agenda ideológica que não conhece barreiras nem respeita pessoas e contextos pode levar à aprovação da eutanásia pelo parlamento.

O que se tem passado em muitos lares portugueses durante esta pandemia envergonha-nos como sociedade. Perderam-se centenas, se não milhares de vidas. O medo tomou conta de muitos idosos e das suas famílias.

A falta de condições tornou-se evidente. As condições desumanas em que viviam pessoas mais velhas nalguns desses supostos ‘lares’ tornaram-se feridas expostas de uma sociedade que não valoriza a idade, a identidade e a memória.