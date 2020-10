Covid-19. Tondela com 22 casos positivos nas camadas jovens

Os escalões de futebol sub-17 e sub-19 do Tondela têm 22 jogadores com testes positivos à Covid-19, 21 vivem em comunidade, anunciou, esta terça-feira, o clube que suspendeu os treinos desde a identificação do primeiro caso.

“O Clube Desportivo de Tondela vem por este meio atualizar a informação relativa aos casos de covid-19 nos nossos escalões de formação, atualizando para 22 os testes positivos à SARS-CoV2”, anunciou o clube na página oficial da internet.

Segundo a mesma nota de imprensa, “são 21 atletas residentes e um não residente, sendo que todos se encontram em isolamento e a cumprir todas as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde”.

Dos 29 atletas que vivem em comunidade, por estarem destacados das suas origens para terem formação em futebol no Tondela, cinco tiveram resultado negativo à covid-19 e dois estão assintomáticos e aguardam marcação do teste.

“Mais informamos que todo o 'staff' afeto ao departamento de formação testou negativo”, anunciou o clube, que “suspendeu os treinos desde o primeiro caso positivo” na formação de futebol.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.198 pessoas dos 101.860 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.