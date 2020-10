Árbitros montenegrino e francês para Benfica e Braga na Liga Europa

Benfica e Sporting de Braga têm árbitros "estreantes" na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, com o montenegrino Nikola Dabanovic na visita das "águias" ao Lech Poznan e o francês Ruddy Buquet na receção dos minhotos ao AEK.



Dabanovic, árbitro internacional desde 2009, já esteve num jogo das águias, mas na UEFA Youth League, pelo que dirigirá pela primeira vez na quinta-feira em Poznan um jogo da equipa principal do Benfica, na ronda inaugural do grupo C, às 17h55.

Em Braga, estará o francês Ruddy Buquet, árbitro também com larga experiência europeia, que já esteve em jogos de Benfica, FC Porto e Sporting, mas que se estreia também a apitar os bracarenses.

A equipa de Carlos Carvalhal recebe a partir das 20h00 o AEK Atenas, dos portugueses Hélder Lopes, André Simões, Paulinho e Nélson Oliveira, em jogo do grupo G da Liga Europa.

Nas nomeações conhecidas para a segunda competição da UEFA, o organismo indicou a francesa Stephanie Frappart para o Leicester-Zorya Luhansk, naquele que será apenas o segundo jogo europeu masculino ao mais alto nível para a árbitra de 36 anos.

Frappart foi a árbitra da final da Supertaça Europeia de 2019 entre Liverpool e Chelsea (2-2, 5-4 nas grandes penalidades), e, já depois, esteve num jogo entre as seleções de sub-21 de Itália e da Arménia.