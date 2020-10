Afonso Figueiredo é reforço do Moreirense

Afonso Figueiredo, de 27 anos, estava sem clube e é ao abrigo do estatuto de jogador livre que pode assinar por um clube profissional em Portugal, já depois do fecho da janela de transferências. Em entrevista à Renascença , na sexta-feira, o jogador revelou que estava "a trabalhar todos os dias para estar preparado para quando a oportunidade surgir".

O antigo jogador do Desportivo das Aves viveu, pela primeira vez na carreira, a experiência de começar uma época sem trabalho, porque, explicou, as propostas que recebeu não corresponderam às suas expectativas. Emigrar era a ideia de Afonso Figueiredo, que no estrangeiro já representou Rennes e Levski de Sófia, mas continuar na I Liga também era uma opção que colocava.

As lesões de Pedro Amador - rotura de ligamentos no joelho esquerdo, com paragem estimada de seis meses - e de Abdu Conté - rotura na coxa esquerda, com um mês e meio de paragem - obrigaram o Moreirense a recorrer ao mercado de jogadores livres para garantir um lateral-esquerdo de raiz, no imediato.

Afonso Figueiredo assina até ao final da temporada e muda-se poucos quilómetros para Este, depois de na época passada ter representado o Desportivo das Aves.