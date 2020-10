Jorge Simão vai treinar Xadas no Mouscron

O Mouscron, da primeira divisão belga, anunciou Jorge Simão como novo treinador da equipa principal.

O treinador de 44 anos deixou os sauditas do Al-Fayha este ano e estava sem clube. Antes, orientou o Boavista, Braga, Chaves, Paços de Ferreira, Belenenses, Mafra e Atlético CP.

O Mouscron está no último lugar da liga belga, ainda sem vitórias em nove jornadas. Jorge Simão assinou contrato até ao fim da época.

O plantel do Mouscron conta com o português Bruno Xadas, que foi cedido até ao fim da época, com opção de compra.