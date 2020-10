Chelsea inscreve reformado Petr Cech na Premier League

Veja também:

O ex-guarda-redes checo Petr Cech, atual conselheiro técnico do Chelsea, foi incluído pelo clube inglês na lista de inscritos para a Premier League, como medida de prevenção devido à covid-19.

Cech, de 38 anos, que se retirou há um ano do futebol profissional, surge como solução de “emergência” pelas atuais circunstâncias da pandemia, prevenindo possíveis contágios que afetem os guarda-redes.

Depois de se retirar, Cech ainda jogou hóquei no gelo. O checo atuou pelo Chelsea de 2005 a 2015, seguindo-se o Arsenal, no qual terminou a carreira, até 2019.

Entretanto, o treinador Frank Lampard prescindiu do espanhol Kepa Arrizabalaga em favor do senegalês Edouard Mendy, recuperado de lesão muscular, para o jogo da Liga dos Campeões com o Sevilha: o clube conta ainda com o argentino Caballero.

O espanhol teve atuação pouco feliz contra o Southampton e perdeu espaço na luta pela titularidade nos ‘blues’.