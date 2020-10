Chelsea e Sevilha anulam-se em Londres

Chelsea e Sevilha, últimos vencedores da Liga Europa, empataram sem golos, em Inglaterra, esta terça-feira, na Liga dos Campeões.

A equipa espanhola teve no onze inicial o luso-brasileiro Fernando Reges, assim como os ex-Sporting Marcos Acuña e Nemanja Gudelj. O ex-FC Porto Óliver Torres foi suplente utilizado.

No outro jogo do grupo E, também houve empate, desta feita a um golo, entre Rennes, que teve o luso-francês Damien da Silva a titular, e Krasnodar. Sehrou Guirassy marcou para os franceses, de grande penalidade, e Cristian Ramirez igualou para os russos.



As quatro equipas do grupo estão empatadas com um ponto.