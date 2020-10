Bruno Fernandes marca e bate estreante Danilo Pereira

Bruno Fernandes marcou o primeiro golo da vitória do Manchester United, por 1-2, no terreno do vice-campeão europeu Paris Saint-Germain, que teve Danilo Pereira em estreia a titular, esta terça-feira, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O "18" dos ingleses, que foi capitão, marcou o primeiro golo da partida de grande penalidade, aos 24 minutos. Bruno ainda falhou, numa primeira instância, mas Keylor Navas moveu-se demasiado cedo e obrigou à repetição do penálti. À segunda, deu golo.

Tudo voltou à estaca zero quando, ao minuto 55, Anthony Martial introduziu a bola na própria baliza. O jogo entrou numa toada de "toma lá, dá cá" da qual o United saiu vencedor: ao minuto 87, Marcus Rashford abriu espaço na direita e rematou cruzado para a vitória.

No outro jogo do grupo H, dois golos de Angeliño, aos 16 e 20 minutos, deram a vitória, por 2-0, ao Leipzig sobre o Istambul Basaksehir.

Com isto, o Leipzig lidera o grupo, com três pontos, os mesmos do Manchester United. PSG e Basaksehir não têm qualquer ponto.