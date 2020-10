Barcelona goleia na estreia de Francisco Trincão a titular

O Barcelona goleou o Ferencváros, por 5-1, em jogo da Liga dos Campeões, esta terça-feira, na estreia a titular de Francisco Trincão.

O internacional português destacou-se num jogo que teve o primeiro golo aos 27 minutos. Lionel Messi abriu o marcador de penálti.

Aos 42 minutos, Ansu Fati ampliou a vantagem do Barcelona e, a abrir a segunda parte, Philippe Coutinho fez o terceiro golo da noite.

Ao minuto 68, Gerard Piqué cometeu grande penalidade e foi expulso. Na cobrança, Igor Kharatin devolveu a esperança aos húngaros. O Ferencváros cresceu no jogo, porém, aos 82 minutos, Pedri "matou" a esperança, com a estreia a marcar na Champions, aos 17 anos.

Por fim, aos 89 minutos, Dembélé fez o quinto golo do Barcelona.

Com este triunfo, o Barcelona lidera o grupo G, com a Juventus, com três pontos, contra nenhum de Dínamo de Kiev e Ferencváros.