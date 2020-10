Fórmula 1. Lotação do GP do Algarve reduzida e sem lugares de pé

Veja também:

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 vai ter a lotação reduzida, devido às restrições impostas pelo Governo face à pandemia de covid-19. Será abolido o peão (lugares de pé) no recinto, confirmou esta terça-feira o Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

“Como consequência dessas novas medidas, as autoridades sanitárias e administrativas determinaram também novas limitações e proibições relativamente à presença de público no Grande Prémio de Portugal, nomeadamente uma diminuição adicional do número total de espetadores permitidos, e também a proibição total de espetadores na zona de peão”, lê-se no comunicado do AIA.

No domingo, em declarações à agência Lusa, o administrador do AIA admitiu a redução do número de espetadores para 27.500, face aos 46 mil bilhetes inicialmente colocados à venda. Calculou que fossem suprimidos os lugares de peão.

“Perante este cenário, ao qual somos alheios, caso assim o deseje, faremos a devolução na íntegra do valor do bilhete e do custo dos portes. Em alternativa, trabalhámos em diversas soluções para que os possuidores de bilhetes de peão consigam, ainda assim, assistir à corrida, pelo que criámos um conjunto de possibilidades”, prossegue o AIA, salientando que os detentores destes ingressos já foram contactados.