Thomas Piketty sobre "bazuca" da UE: em breve "vamos perceber que não é suficiente"

Teremos uma economia mais dinâmica e um sistema mais eficiente, se tivermos mais pessoas a receber algumas centenas de milhar de euros, por vezes alguns milhões. Mas a maioria das pessoas não tem nada e poucas têm dezenas de milhares de milhões.

Vivemos numa sociedade bem formada e temos muitas pessoas que podem participar na economia. É uma loucura a ideia de que um indivíduo, porque fez fortuna aos 13, com boas ideias e sorte, ou as duas, pode sozinho tomar decisões aos 15, 17, 19, em grandes companhias com milhares de trabalhadores. Nenhum indivíduo sozinho é capaz de tomar decisões sozinho em grandes companhias, precisa de uma equipa (engenheiros, trabalhadores, etc) no processo de decisão.

Estas contas são válidas para países como Portugal? Aqui 11% dos trabalhadores são considerados pobres, não ganham o suficiente para as despesas básicas. Mas também não existem grandes fortunas no país. Como se aplica esta solução?

Em Portugal, como em muitos outros países, há muita desigualdade de riqueza. Diz que não há grandes fortunas, é verdade que as maiores fortunas em Portugal não são tão grandes como nos Estados Unidos, mas continuam a ter muita desigualdade na distribuição de riqueza.

A metade das crianças portuguesas que está no fundo da tabela não vai receber nenhum rendimento, talvez alguns milhares de euros, mas nada de substancial, será próximo de zero.

Tipicamente, num país como Portugal, 50% da população que está na base recebe 5% da riqueza total. Já os 10% mais ricos do país recebem cerca de 60% da riqueza produzida.

Portanto a sua proposta é tirar a quem mais acumulou para distribuir uma quantia significativa por quem menos tem?

A proposta que faço é no sentido de continuar a reduzir a desigualdade, que já começou. Há 100 anos, a concentração de riqueza era ainda maior. Num país como Portugal ou França, 10% (da população) teria 80% ou 90% da riqueza, hoje tem apenas 60% ou 50%. Ainda é muito, mas está a diminuir e tem permitido que mais grupos, da base, se tornem mais activos na economia, criem empresas, se envolvam.

No longo prazo, o que proponho no livro, é que todos aos 25 anos, que hoje recebem zero, recebam um rendimento mínimo de 120 mil euros. Quem hoje recebe uma herança de um milhão, depois do imposto progressivo ainda ia receber 600 mil euros, que continua a ser muito mais que 120 mil.

Podemos ir ainda mais longe, continuamos afastados de uma situação de oportunidades iguais. Porque fala-se muito da igualdade de oportunidades como um ideal, mas quando chega o momento de a pôr em prática, as pessoas são muito mais conservadoras. Esta é a direção que devemos seguir e penso que vamos faze-lo, no longo prazo.

A doutrina social da Igreja faz o mesmo apelo à partilha e à igualdade... foi para si uma inspiração?

No que me concerne, sou muito agnóstico, não sou católico, um crente religioso, mas para mim foi uma inspiração ver que, na história da desigualdade que escrevo neste livro, a Igreja na Europa e outras religiões noutras partes do mundo tentaram articular uma visão de direitos de propriedade com deveres, com redistribuição de riqueza.

Na prática, a redistribuição protagonizada pela Igreja não foi sempre tão forte e efetiva como as afirmações feitas. Penso que é importante que as afirmações sobre justiça feitas pela Igreja, bilionários ou filantropos, sejam transparentes, de forma a podermos confirmar se os compromissos com a solidariedade feitos pelos vários protagonistas estão, de facto, a ser traduzidos em ações, em solidariedade real.