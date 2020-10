João Amaral e o Lech Poznan. "O Benfica tem uma equipa incrível, mas não será fácil"

João Amaral admite que o Benfica é favorito para o jogo contra o Lech Poznan, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, mas esse estatuto não significa que "será um jogo fácil". O avançado emprestado pelo Lech Poznan ao Paços de Ferreira, e que conta com passagem pelo Benfica, aceitou o convite de Bola Branca, para falar de "uma equipa incrível", como a de Jorge Jesus, mas que na Polónia terá que mostrar os atributos que vem revelando na liga portuguesa, neste arranque de temporada. O português explica que Daruisz Zuraw gosta que a sua equipa controle o jogo e tenha posse de bola, algo que poderá será complicado de conseguir, devido "à pressão alta" que o conjunto português faz na saída de bola do adversário. Mas o emblema do leste europeu pode dar a volta à situação optando pelo jogo direto, pois "tem jogadores para isso" João Amaral considera que para este desafio o "Benfica tem uma grande vantagem", no entanto, pela frente estará um opositor "muito motivado" por ter chegado a esta fase da competição, algo que perseguia há alguns anos. O jogador agora no Paços de Ferreira, lembra que recentemente estiveram quase a conseguir, mas acabaram por cair aos pés de equipas mais fortes, sublinhando o desafio em que participou, perante os belgas do Genk.

"Com o Benfica será muito difícil o Lech conseguir ter controlo do jogo, mas é uma equipa que joga bem, tem ideias, este treinador fez mudanças com critério, não quer que a equipa parta tanto, o que acontece muito na Polónia. Gostam de jogar, se puder, fará coisas engraçadas, mas Benfica é o Benfica, tem equipa incrível e é óbvio que não é fácil, não há jogos fáceis, mas tem grande vantagem", disse.

Pedro Tiba e os outros Nesta conversa com Bola Branca, João Amaral abordou ainda aquele que é o onze tipo do Lech Poznan e a importância de outro português nos polacos: Pedro Tiba. "Continua a ser um dos jogadores em destaque, para mim o melhor. Com experiência, com a qualidade que tem, com o controlo emocional que consegue passar para a equipa. Passar tranquilidade e confiança é muito importante", realça o avançado sobre o compatriota que nesta Liga Europa já fez 3 golos. A Pedro Tiba juntam-se outros elementos a destacar, com ênfase no meio campo, onde além do português, pontuam o espanhol Dani Ramírez e o jovem polaco Jakub Moder, que já tem contrato assinado com os ingleses do West Bromwhich Albion.