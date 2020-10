Lourenço: “Sporting não é candidato, mas tem de lutar pelo título”

Lourenço, antigo avançado do Sporting, acredita que a equipa de Rúben Amorim tem margem para se intrometer na luta pelo título, com Benfica e FC Porto.

Depois do empate com o FC Porto, o Sporting prepara o próximo desafio, que será nos Açores, sábado, com o Santa Clara. Se somar os três pontos em São Miguel e no dia 28, fizer o mesmo diante do Gil Vicente, no jogo em atraso da 1ª jornada, o Sporting, no mínimo, isola-se no segundo lugar da tabela.

“O Sporting tem margem para crescer, mas também sabe das dificuldades que vai ter no campeonato. É um Sporting, como a própria estrutura já afirmou, que não é candidato, mas tem que estar na fila dos candidatos, porque é uma equipa grande e com adeptos fervorosos, que obriga a que tente ser campeão. Com o FC Porto conseguiu equilibrar o jogo, com golos que os adeptos gostam”, afirma, a Bola Branca.