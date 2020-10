“Opção pela vida sacerdotal exige uma fé corajosa”, diz D. António Augusto Azevedo

A Igreja Católica vai celebrar de 1 a 8 de novembro a Semana dos Seminários. Na mensagem que assinala a iniciativa, o presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios (CEVM), D. António Augusto Azevedo, afirma que “a opção pela vida sacerdotal com o pedido de ingresso ao seminário, exige hoje, porventura mais do que noutras épocas, uma fé corajosa”.

“Numa cultura que promove o provisório e induz ao experimentalismo, uma opção de tal radicalidade supõe uma fé capaz de arriscar, uma fé consciente de que é preciso deixar algumas pedras preciosas porque se encontrou o verdadeiro tesouro”, aprofunda o prelado.

A Semana dos Seminários de 2020 tem como fonte de inspiração a palavra do Evangelho “Jesus chamou os que queria e foram ter com Ele”.

O bispo de Vila Real e presidente da CEVM recorda que o chamamento que o Senhor fez então, continua a fazê-lo nos nossos dias”.

“Trata-se de uma escolha livre, uma eleição surpreendente, puro dom da graça divina e não resultado dos méritos ou propósitos humanos”, assinala, expressando o desejo que esta Semana dos Seminários “sirva para despertar” nos cristãos atitudes de gratidão, compromisso e esperança.

“Damos graças a Deus porque continua a chamar alguns para serem pastores do seu povo e por todos os jovens e adultos que souberam escutar e responder com generosidade, fazendo parte das comunidades dos vários seminários do país”, declara D. António Augusto, acrescentando que “gratidão é devida também às equipas formadoras dos seminários e a todos os professores e colaboradores que se empenham na exigente tarefa de formar pastores”.

O presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios enaltece também o “incomparável papel histórico” dos seminários “na renovação da Igreja e na formação humana e cristã de tantas gerações de jovens de todo o país, incluindo os que não foram ordenados”.

D. António Augusto Azevedo lembra ainda que “o compromisso de todos para com o seminário é indispensável para que ele cumpra a sua missão”.

“Essa responsabilidade é pedida, antes de mais, ao clero chamado a assumir o seu papel no processo formativo e a manifestar solicitude, comunhão e proximidade para com o seminário”, mas também “às famílias e comunidades cristãs se pede que tenham consciência da importância do seu apoio e acompanhamento aos seminaristas”, elucida.

“E os cristãos não esqueçam que o seu compromisso para com os seminários se pode manifestar de tantas formas: na oração, na ajuda material e outros expressões de interesse e preocupação”, acrescenta o prelado.

O presidente da CEVM realça ainda que a “esperança é o sentimento que pode crescer em nós com a celebração desta semana”.

“Ela funda-se na convicção de que Deus não abandona o seu povo mas, pela ação do Espírito, renova sempre a vida da Igreja e lhe abre caminhos novos”, explica o prelado, realçando que a Igreja deposita “muita esperança nos seminaristas que estão a fazer o seu percurso formativo para serem, na altura própria, os pastores que a Igreja precisa, segundo o modelo de Cristo, Bom Pastor”.

Os subsídios para a Semana dos Seminários 2020 incluem um guião, sugestões de catequeses e aulas da disciplina de EMRC – Educação Moral e Religiosa Católica, uma oração, o hino e um cartaz e estão disponíveis em Comissão Episcopal Vocações e Ministérios.