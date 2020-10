Marco Silva: "FC Porto terá de ser forte e corajoso para marcar golos no Etihad"

Marco Silva antevê um jogo muito complicado para o FC Porto, na próxima quarta-feira, em Manchester, onde a equipa treinada por Sérgio Conceição terá que saber jogar sem bola, diante do Manchester City, na jornada de abertura do grupo C da Liga dos Campeões.

Depois de dois jogos consecutivos a perder pontos no campeonato – três com o Marítimo e dois com o Sporting – é na Champions que o campeão nacional e único representante português na prova centra todas as atenções.

Frente a frente, no estádio do Manchester, vão estar duas equipas com um arranque de temporada aquém das expetativas. O registo do City de Pep Guardiola é igual ao do FC Porto, com duas vitórias, um empate e uma derrota nas primeiras quatro jornadas da Premier League. A posição na tabela é que é diferente, com o emblema de Manchester a ocupar um modesto 10º lugar, enquanto o Porto é segundo classificado na Liga Portuguesa.

Marco Silva, que durante quatro épocas treinou em Inglaterra, no Hull City, Watford e depois no Everton, atribui favoritismo à equipa inglesa no confronto com o FC Porto.

Numa entrevista a Bola Branca, Marco Silva adverte os jogadores do Porto para estarem preparados para um jogo em que vão passar a maior parte do tempo sem bola.

"É um jogo em que uma equipa como o Porto, que está habituada a ter bola no campeonato português, naturalmente não o vai ter. O City vai ter a bola durante a maior parte do tempo e terá de ser um FC Porto muito forte, muito compacto, muito coeso e com coragem para conseguir marcar golos no Etihad, porque é um Estádio onde é muito difícil jogar. O Porto tem os seus pontos fortes mas será um jogo de grande dificuldade", perspetivou.

Manchester City favorito à vitória

Apesar de o City estar ainda longe do seu melhor, o jogo de quarta-feira, com o FC Porto, não será uma exceção na tendência da equipa inglesa para se impor em Manchester. Marco Silva considera o City favorito.



"Claramente [o Manchester City é favorito], mas não porque está a defrontar o FC Porto. O City, em casa, é favorito contra qualquer equipa do mundo. O FC Porto também tem as suas armas, é o primeiro jogo de Champions, o City ainda não está na melhor forma mas ainda assim é o favorito", referiu.