Costa pede a Ferro adiamento do debate sobre uso obrigatório da app StayAway Covid

O primeiro-ministro confirma que pediu ao presidente da Assembleia da República o "desagendamento" da proposta de lei para tornar obrigatório o uso da aplicação StayAway Covid e de máscara na via pública.

Em entrevista à TVI esta segunda-feira à noite, António Costa diz que continua a não ter dúvidas sobre a utilidade desta ferramenta, mas, por agora, decidiu recuar na intenção de propor a obrigatoriedade.

"Levei meses a ouvir as pessoas reclamarem que nunca mais havia aplicação. Agora está desenvolvida e aprovada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, não permite rastrear os movimentos. É muito útil que a Assembleia faça todas as audições para se refletir sobre esse tema. O que me pareceu é que o Governo não seria responsável se não colocasse à AR esta questão", disse o primeiro-ministro.



O primeiro-ministro também disse na mesma entrevista que terá "dificuldade em compreender" se houver uma "oposição global" à proposta de Orçamento do Estado para 2021 por parte do Bloco de Esquerda (BE) e do Partido Comunista (PCP). António Costa assume que há margem para negociações mas diz que nem o país compreenderia se os partidos da esquerda chumbassem o OE 2021 na generalidade.

"Tenho dificuldade em compreender como é que, à esquerda, haverá uma oposição global a este Orçamento", diz o chefe do Governo. "As negociações obviamente não estão fechadas e eu acho legítimo que qualquer um dos partidos procure ainda introduzir melhorias relativamente à proposta apresentada. Agora uma discordância de fundo, com toda a franqueza, não compreenderia e acho que, aliás, o país não compreenderia."