Secretário de Estado da Saúde: "Não podemos ficar fechados todo o Inverno"

Para Lacerda Sales "não teremos garantidamente de ficar confinados se conseguirmos manter o distanciamento social e o nosso comportamento individual de acordo com aquilo que são as diretrizes da DGS".

O governante diz que "cada país tem usado a sua própria estratégia", e que estão a ser tomadas "medidas graduais que visam a convivência com o vírus" e "com a normalidade possível na nossa vivência coletiva”.

"Essa etiqueta comportamental social é uma exigência não só no nosso meio laboral, mas também no nosso meio familiar. Dá-nos responsabilidades acrescida. Não podemos baixar a guarda”, acrescentou o secretário de Estado da Saúde.

Esta segunda-feira, registaram-se mais 1949 infeções pelo novo coronavírus em Portugal e mais 17 mortes com Covid-19. Com estes números, Portugal ultrapassa a barreira dos cem mil infetados, com 101.860 casos registados desde o início da pandemia no país.

Os dados revelam também mais 966 pessoas dadas como recuperadas, o que faz aumentar em 966 o número de casos ativos no país – agora num total de 39 69.

Os óbitos ocorreram nas regiões do Norte (12), Lisboa e Vale do Tejo (3) e centro (2). Foi também o Norte que registou o maior aumento de novos casos: 987 . A região LVT conta mais 749 e a região Centro mais 133.