Refugiados menores aprendem a sonhar em Lisboa. “Temos que lhes explicar que aqui estão seguros”

O caminho até Lisboa foi longo e perigoso. Aterraram na capital portuguesa no dia 7 de julho. São 25 rapazes, com idades entre os 15 e os 17 anos - o mais velho já fez, entretanto, 18 - e, embora a maior parte sejam naturais do Afeganistão, também há quatro egípcios, um iraquiano e um da Gambia.



Viveram entre seis a nove meses em centros para refugiados da Grécia. “Vêm de dois ou três campos, alguns já se conheciam, sobretudo os que vieram de Mória, em Lesbos, ou os egípcios que vieram juntos de Chios, mas a maior parte deles não se conhecia”.

Nos campos gregos entraram, e viveram, na condição de menores não acompanhados.

“A família ficou no país de origem, alguns nem têm família. As passagens são muito caras e as vias não são as mais seguras e, por isso, as famílias mandam à frente aqueles que têm mais hipóteses de sobrevivência. O mais forte, neste caso um jovem adulto, que se, tudo correr bem, conseguirá um dia trazer a família”, explica Cláudia Sabença, a socióloga que lidera a equipa multidisciplinar que a Cruz Vermelha criou especificamente para receber e ajudar a integrar estes jovens refugiados.

No grupo encontrou “uma ansiedade geral”, que é gerida com muitas cautelas. “Tentamos não abrir muito as caixinhas de pandora, abrimos o que temos que abrir porque é um jogo muito perigoso. São traumas muito profundos”.

“A equipa técnica conhece as histórias dos jovens, algumas são muito trágicas, e mesmo as atividades de partilha têm que ser muito controladas pelos psicólogos para não ir muito fundo. Tentamos focar-nos no presente e no futuro. Onde é que nós vamos? O que fazemos com esta dor?”, relata a especialista.

Cláudia Sabença conhece bem as marcas com que agora tem que lidar. Faz voluntariado desde os 13 anos, e os últimos cinco foram passados a ajudar, precisamente, refugiados que chegam à Europa pelas mais variadas rotas.

Trabalhou em Calais, no acampamento improvisado que nasceu naquela cidade portuária francesa - mais conhecido como “A Selva” -; esteve depois em Belgrado, ponto de passagem de uma das principais rotas terrestres; e mais, recentemente, nos últimos dois anos e meio, trabalhou em campos de refugiados na Grécia.

“Não conseguem dormir. Nos campos tinham que se defender durante a noite”

Sobre estes 25 jovens, diz “que os traumas que trazem até são os mais recentes, são os da Grécia. Ainda estão a aprender a relaxar, e que não têm que estar sempre à defesa”.

Os sinais de “stress pós-traumático” estão nas mais pequenas coisas, em qualquer gesto ou tarefa do dia-a-dia. “O que têm mais é perturbações de sono. Não conseguem dormir porque nos campos tinham que se defender durante a noite. Era a altura mais perigosa. Até a higiene do sono. Alguns deles não dormiam dentro da cama, nem vestiam pijama. Temos que começar por aí, explicar-lhes que estão seguros”.

Cláudia Sabença explica que a equipa “vai percebendo as marcas do passado pelas coisas do dia-a-dia”, como o jovem que “perdeu a audição por causa da explosão de uma bomba” ou outro que fica sempre muito aflito se a família não lhe atende o telefone “porque pode ter sido vítima de um ataque”.